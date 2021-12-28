В Одесі дорожники відзначилися "новітніми технологіями": укладали асфальт просто на сніг (відео)

В Одесі дорожники відзначилися "новітніми технологіями": укладали асфальт просто на сніг (відео)

Дозвіл від Укравтодору в Одеській області на виконання ремонтних робіт субпідрядній організації взагалі не надавався.

В Одеській обаласті дорожники укладали асфальт просто на лід під час снігопаду. Укравтодор відреагував на такі "новітні технології".

Про це йдеться на сайті Укравтодору.

Також читайте Укравтодор пояснив, як працюватиме система штрафів за перевантажені фури

Повідомляється, що підрядну організацію, яка і укладає асфальт, заздалегідь офіційно попередили про погіршення погодних умов.

"Під час інспекції інженер Служби зафіксував, що при наявності опадів та мінусовій температурі повітря субпідрядна організація ТОВ СК "Автострой" проводить роботи з влаштування асфальтобетоного покриття на дорозі Т-16-27 КПП "Серпневе" – Тарутино – Арциз – Сарата, на ділянці км 61 – км 70", — зазначає Укравтодор.

Укравтодор

У службі кажуть, що поверхня основи, на яку вкладали асфальт була засніжена і з ожеледицею. Всі ці показники суперечать державним будівельним нормам.

Більше того, Укравтодор наголошує, що дозвіл від Служби автомобільних доріг в Одеській області на виконання ремонтних робіт субпідрядній організації взагалі не надавався.

"Після виявленого інциденту Службою було виписано розпорядження про припинення робіт, які в подальшому не будуть прийняті та оплачені", — заявили в Укравтодорі.

Укравтодор

Нагадаємо, в Україні при реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" середня вартість 1 км дороги знизилися з 25 млн гривень у 2019 році до 20,7 млн у 2021-му.

Читайте також: