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В Одесі дорожники відзначилися "новітніми технологіями": укладали асфальт просто на сніг (відео)

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В Одесі дорожники відзначилися "новітніми технологіями": укладали асфальт просто на сніг (відео)

Укравтодор

Дозвіл від Укравтодору в Одеській області на виконання ремонтних робіт субпідрядній організації взагалі не надавався.

В Одеській обаласті дорожники укладали асфальт просто на лід під час снігопаду. Укравтодор відреагував на такі "новітні технології".

Про це йдеться на сайті Укравтодору.

Повідомляється, що підрядну організацію, яка і укладає асфальт, заздалегідь офіційно попередили про погіршення погодних умов. 

"Під час інспекції інженер Служби зафіксував, що при наявності опадів та мінусовій температурі повітря субпідрядна організація ТОВ СК "Автострой" проводить роботи з влаштування асфальтобетоного покриття на дорозі Т-16-27 КПП "Серпневе" – Тарутино – Арциз – Сарата, на ділянці км 61 – км 70", — зазначає Укравтодор.

© Укравтодор
Укравтодор

У службі кажуть, що поверхня основи, на яку вкладали асфальт була засніжена і з ожеледицею. Всі ці показники суперечать державним будівельним нормам.

Більше того, Укравтодор наголошує, що дозвіл від Служби автомобільних доріг в Одеській області на виконання ремонтних робіт субпідрядній організації взагалі не надавався.

"Після виявленого інциденту Службою було виписано розпорядження про припинення робіт, які в подальшому не будуть прийняті та оплачені", — заявили в Укравтодорі.

© Укравтодор
Укравтодор

Нагадаємо, в Україні при реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" середня вартість 1 км дороги знизилися з 25 млн гривень у 2019 році до 20,7 млн у 2021-му.

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