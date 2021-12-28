В Одесі дорожники відзначилися "новітніми технологіями": укладали асфальт просто на сніг (відео)

Дозвіл від Укравтодору в Одеській області на виконання ремонтних робіт субпідрядній організації взагалі не надавався.
В Одеській обаласті дорожники укладали асфальт просто на лід під час снігопаду. Укравтодор відреагував на такі "новітні технології".
Про це йдеться на сайті Укравтодору.
Повідомляється, що підрядну організацію, яка і укладає асфальт, заздалегідь офіційно попередили про погіршення погодних умов.
"Під час інспекції інженер Служби зафіксував, що при наявності опадів та мінусовій температурі повітря субпідрядна організація ТОВ СК "Автострой" проводить роботи з влаштування асфальтобетоного покриття на дорозі Т-16-27 КПП "Серпневе" – Тарутино – Арциз – Сарата, на ділянці км 61 – км 70", — зазначає Укравтодор.
У службі кажуть, що поверхня основи, на яку вкладали асфальт була засніжена і з ожеледицею. Всі ці показники суперечать державним будівельним нормам.
Більше того, Укравтодор наголошує, що дозвіл від Служби автомобільних доріг в Одеській області на виконання ремонтних робіт субпідрядній організації взагалі не надавався.
"Після виявленого інциденту Службою було виписано розпорядження про припинення робіт, які в подальшому не будуть прийняті та оплачені", — заявили в Укравтодорі.
Нагадаємо, в Україні при реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" середня вартість 1 км дороги знизилися з 25 млн гривень у 2019 році до 20,7 млн у 2021-му.
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