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В Одесі дрон влетів у багатоповерхівку: шість мешканців вважають зниклими безвісти

В Одесі дрон влетів у багатоповерхівку: шість мешканців вважають зниклими безвісти

Наслідки атаки дронів на Одесу вночі проти 2 березня. / Фото: ДСНС

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В Одесі шість жителів 9-поверхівки, в яку вночі проти 2 березня влучив російський дрон, вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в прокуратурі Одеської області. 

"Наразі відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих, серед яких трирічна дитина. Тривають розбори завалів та пошуково-рятувальні операції. Під завалами ще можуть бути люди. Безвісти зниклими вважаться шість жителів будинку", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що вночі 2 березня російський безпілотник влучив у 9-ти поверховий будинок спального району міста. Частина під’їзду з 18 квартир зруйнована. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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