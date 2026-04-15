В Одесі дрон влучив у житлову багатоповерхівку: з’явилося відео моменту атаки

Опубліковано відео моменту безпосереднього влучання дрона у багатоповерхівку в Одесі.

Руслана Сивак
Безпілотник (ілюстративне фотог) / © Associated Press

У Мережі з’явилися кадри безпосереднього влучання ворожого ударного безпілотника в житловий будинок в Одесі.

Про це повідомили місцеві пабліки.

На відео зафіксовано момент вибуху та масштаби подальшого займання в квартирах на верхніх поверхах.

Момент влучання безпілотника в Одесі / © соцмережі

Атака РФ на Одесу — що відомо

Нагадаємо, увечері в середу, 15 квітня, російська терористична армія завдала удару безпілотником по дев’ятиповерховому житловому будинку в Одесі.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Станом на вечір 15 квітня зафіксовано пуски ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря та Х-101/555 із бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

