- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
В Одесі дрон влучив у житловий будинок — МВА
Ворог атакував ударними безпілотниками Одесу.
Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одесу зафіксовано влучання у житловий будинок.
Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
«Внаслідок ворожої атаки на місто, є влучання в житловий будинок. Всю інформацію зʼясовуємо», — йдеться у повідомленні.
Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ та місцеві медіа інформували про рух російських ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.
Раніше повідомлялося, що російський морський безекіпажний катер намагався наблизитися до одного з портів Одеси.
Ми раніше інформували, що в Одесі пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.