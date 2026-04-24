Ударний БпЛА Shahed / © MIL.IN.UA

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одесу зафіксовано влучання у житловий будинок.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

«Внаслідок ворожої атаки на місто, є влучання в житловий будинок. Всю інформацію зʼясовуємо», — йдеться у повідомленні.

Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ та місцеві медіа інформували про рух російських ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Раніше повідомлялося, що російський морський безекіпажний катер намагався наблизитися до одного з портів Одеси.

Ми раніше інформували, що в Одесі пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.