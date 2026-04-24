ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

В Одесі дрон влучив у житловий будинок — МВА

Ворог атакував ударними безпілотниками Одесу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Ударний БпЛА Shahed / © MIL.IN.UA

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одесу зафіксовано влучання у житловий будинок.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

«Внаслідок ворожої атаки на місто, є влучання в житловий будинок. Всю інформацію зʼясовуємо», — йдеться у повідомленні.

Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ та місцеві медіа інформували про рух російських ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Раніше повідомлялося, що російський морський безекіпажний катер намагався наблизитися до одного з портів Одеси.

Ми раніше інформували, що в Одесі пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie