В одному з міст дрони пошкодили житлові будинки: під завалами шукають людей (фото)
Під завалами одного з багатоквартирних будинків можуть перебувати три людини.
Вночі 27 січня під час атаки російських БпЛА на Одесу було зруйновано частину житлового будинку. Під завалами можуть перебувати щонайменше три людини. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Під час масованого обстрілу в Одесі пошкоджено житло місцевих мешканців. Зафіксовано понад десять місць влучань.
“Внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За іншою адресою виникло руйнування квартири на 2-другому поверсі двоповерхового будинку. Також зруйновано квартири від 2-го до 4-го поверху у чотириповерховому будинку. Через влучання у дев’ятиповерховий будинок виникло займання на 4-му та 5-му поверхах”, - повідомили рятувальники.
Вогнеборці врятували 14 осіб, з яких троє - діти. Мешканців пошкоджених квартир евакуйовано до Пунктів незламності.
Окрім того, у місті пошкоджено культурно-релігійну споруду. Пошкоджено автомобілі.
ФОТО
Як повідомлялося, після опівночі на Одещині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників РФ. Після 02:00 в Одесі вночі пролунало кілька вибухів.
За даними влади, в обласному центрі було пошкоджено інфраструктуру і житло, а також дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Кількість постраждалих зросла до 22 осіб.