В Одесі двоє людей випали з 14-го поверху житлового будинку

Ймовірно, що це було самогубство.

В Одесі у ЖК "Одеські традиції" двоє людей впали з 14 поверху житлового будинку. Від отриманих травм обоє загинули.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що загинули дівчина 17 років та 27-річний чоловік. У людей, ймовірно, були борги, що могло і стати причииною самогубства. Кажуть, що у квартирі залишився кіт.

"Двоє людей випали/стрибнули з балкона на 14 поверсі у ЖК "Одеські традиції" (вул. Воробйова 1б)", - йдеться у повідомленні.

На місці працювали правоохоронці. Коментарів щодо версій інциденту немає.

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Нагадаємо, у селі Капітанівка Кіровоградської області під час пожежі загинули п'ятеро людей, троє з них - діти.

Тоді як у Запоріжжі 6-річна дитина випала з вікна. Хлопчик грався у квартирі, вибіг на відкритий балкон та випав із 5-го поверху на піддашок під’їзду.

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