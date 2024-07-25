В Одесі ексчоловік та свекруха підпалили жінку: шокувальні подробиці розправи та підставний "вбивця"

За понад 2 роки після розправи до поліції прийшов ще один "вбивця".

В Одесі колишній чоловіка та його мати жорстоко вбили жінку. Вони спочатку побили потерпілу, а потім підпалили її тіло, імітуючи нещасний випадок.

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду м. Одеси від 19 липня 2024 року.

Підсудні провину категорично заперечували

За даними суду, вбивство сталось 6 грудня 2018 року. Після півночі чоловік та його мати спочатку жорстоко побили потерпілу, а потім підпалили її тіло.

Підозрюваний на суді заявив, що в нього з ексдружиною був спільний син. Він додав, що, мовляв, жінка нарікала на те, що їй хтось погрожував. У день трагедії він о 2-й годині ночі приїхав до її помешкання та знайшов потерпілу мертвою. Він заявив, що, мовляв, не винен у смерті жінки.

Свідчення сина підтвердила і його мати. Вона зазначила, що коли вони приїхали до житла покійної, то "вона була уже мертва, а з будинку вибігав невідомий хлопець".

Що розповіли батьки вбитої жінки та сусіди

Мати потерпілої розповіла, що у пари була дитина, за яку подружжя воювало. Чоловік попри рішення суду забрав до себе її онука та не повертав матері, через що були постійні конфлікти. Вона зазначила, що підозрюваний уже одного разу душив її доньку, проте тоді її врятували, а до кривдника викликали поліцію.

Батько жертви зазначив, що він вимагав від колишнього зятя дати спокій його донці, проте той кидався з кулаками і на нього.

Сусід потерпілої розповів, що жертва розійшлась з чоловіком. А той ще і вкрав у неї золото та хотів продати автомобіль, який належав батькам покійної. У день вбивства він почув крики та викликав поліцію. Чоловік також зауважив, що на вхідних дверях сусідів жінки були заклеєні вічка на дверях.

Інші сусіди підтвердили те, що в колишнього подружжя часто були конфлікти через опіку над дитиною.

Ще один вбивця

Також під час слідства інший чоловік взяв провину на себе. Він заявив, що, мовляв, познайомився із жертвою в парку. Потім вони пішли до жінки додому, а коли вона відмовила йому в інтимі — задушив потерпілу. А пожежа сталась нібито через свічку, яка випадково впала.

Проте цей чоловік плутався у свідченнях, а його слова суперечили експертизі, згідно з якої пожежа сталась через те, що речі у квартирі облили займистою речовиною.

Вирок суду

Цей "вбивця" знайшовся аж за два з половиною року після розправи, а тому суд вважає, що його метою було введення слідства в оману. Оскільки саме у підозрюваних знайшли синю клейку стрічку, якою були заклеєні вічка у дверях сусідів та займисту речовину, якою облили квартиру вбитої жінки.

А тому суд визнав колишнього чоловіка винним за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України та засудив до 15 років позбавлення волі.

Свекруху суд визнав винною за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України та засудив її до 15 років позбавлення волі.

Підозрювані повинні сплатити державі 75 397 грн за проведення судових експертиз.

Вирок суду

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