В Одесі ексслідчого СБУ підозрюють в отриманні хабара: 80 тисяч доларів від іноземця

Тепер він може опинитися за ґратами.

В Одесі ексслідчого одного з відділів СБУ підозрюють в одержанні 80 тисяч доларів хабара.

Про це повідомили в САП.

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Слідством встановлено, що старший слідчий в ОВС слідчого відділу СБУ в ході розслідування кримінального провадження вимагав та одержав від іноземця 80 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця.

Колишньому посадовцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, суддю Броварського міськрайонного суду Київської області визнали винною в отриманні хабара і засудили до шести років позбавлення волі.

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