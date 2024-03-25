В Одесі – екстрені відключення світла: окупанти пошкодили енергооб'єкт

У місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості.

В Одесі та районі 25 березня застосовуються екстрені відключення світла після того як російські війська своїми атаками пошкодили високовольтний енергооб'єкт НЕК "Укренерго".

Про це повідомили в ДТЕК.

У ніч проти 25 березня російські окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК "Укренерго". Через це жителі Пересипського району Одеси опинилися без електроенергії.

За даними ДТЕК, енергетики вже відновили електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. Однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення світла.

Окрім того, задля зменшення навантаження на мережу 25 березня в місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки. Закликаємо розумно споживати електроенергію", – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, вночі армія РФ вкотре атакувала Одесу ударними безпілотниками. В ОВА повідомляли про пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині міста немає електропостачання.

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