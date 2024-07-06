В Одесі фітнес-тренер обматюкав ветерана і побажав смерті всім військовим: чим завершилася історія

У відповідь фітнес-тренерові роззбили обличчя і "запакували" до ТЦК.
В Одесі фітнес-тренер облаяв військового і побажав смерті усім українським захисникам. Історія отримала неочікуване продовження.
Відео опублікував блогер та активіст Дем'ян Ганул.
"Та мені по**й, що ти воював, всі хто там воює до**йоби. Ви раби. Йди далі воюй, поки не здох. Ти для мене не людина, ти г**да. Щоб ти здох, щоб ви всі там здохли", – заявив фітнес-тренер до військового.
За словами активіста, фітнес-тренера настигла "миттєва карма" – його розшукали та, судячи з фото, розбили обличчя.
А згодом у Мережі з'явилося відео, як цього фітнес-тренера саджають до буса ТЦК.
"Одразу отримав повістку та поїхав проходити ВЛК. Я проконтролював його трансфер до бусіка, тепер військові матимуть змогу запитати в нього чому він бажав їм смерті", – зазначив Дем'ян Ганул.
Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік "послав" ветерана, який втратив на війні ноги.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україна гуде про скандал в Одесі! Власник білого пуделя обматюкав ветерана-ветлікаря на протезах!
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