В Одесі голова ВЛК організувала схему для ухилянтів – всім ставили однаковий "діагноз"

В Одесі голова лікарської комісії зі спільниками організували злочинну схему.

В Одесі викрили голову лікарської комісії одного з медичних закладів та двох її спільників в організації схеми ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювана організувала схему з одержання хабарів за виготовлення виписок із медичної карти амбулаторного хворого із зазначенням фіктивного діагнозу, що дозволить уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

Так, за 1500 доларів "хворі" отримували виписку з "діагнозом" – туберкульоз. Надалі ці медичні довідки передавалися до ТЦК, на підставі чого чоловіків визнавали непридатним до військової служби.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури голові лікарської консультативної комісії повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

Також повідомлено про підозру двом спільникам голови комісії, через яких вона одержувала неправомірну вигоду від військовозобов’язаних громадян України (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, у Тернополі військова ЗСУ понад три роки уникала служби в армії: як її покарали.

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