В Одесі грабіжники виявили чуйність до своєї жертви, а та здала їх поліції

За гарячими слідами грабіжників затримали.
В Одесі зловмисники пограбували намети туристів й забрали особисті речі людей, які в них жили. Серед "улову" були документи, тож грабіжники вирішили їх повернути, але це для них стало фатальним рішенням.
Про курйозне пограбування дізнались журналісти видання "Одеса INFO".
Чоловіки зателефонували одній із туристок і пообіцяли повернути їй паспорт. Домовились про зустріч уже на вокзалі. Потерпіла зустрілася з двома чоловіками у вказаному місці, коли документи були в неї, а чоловіки зникли, жінка звернулась до поліції.
За гарячими слідами грабіжників затримали, а разом із ними були виявлені інші речі, зниклі з намету.
А у місті Дніпрі в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Софії Ковалевської розігралася кримінальна драма. Чоловік запросив у гості малознайомих дівчат, пограбував їх і після цього застрелився.