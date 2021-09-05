В Одесі грабіжники виявили чуйність до своєї жертви, а та здала їх поліції

В Одесі грабіжники виявили чуйність до своєї жертви, а та здала їх поліції

За гарячими слідами грабіжників затримали.

В Одесі зловмисники пограбували намети туристів й забрали особисті речі людей, які в них жили. Серед "улову" були документи, тож грабіжники вирішили їх повернути, але це для них стало фатальним рішенням.

Про курйозне пограбування дізнались журналісти видання "Одеса INFO".

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Чоловіки зателефонували одній із туристок і пообіцяли повернути їй паспорт. Домовились про зустріч уже на вокзалі. Потерпіла зустрілася з двома чоловіками у вказаному місці, коли документи були в неї, а чоловіки зникли, жінка звернулась до поліції.

За гарячими слідами грабіжників затримали, а разом із ними були виявлені інші речі, зниклі з намету.

А у місті Дніпрі в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Софії Ковалевської розігралася кримінальна драма. Чоловік запросив у гості малознайомих дівчат, пограбував їх і після цього застрелився.

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