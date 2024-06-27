В Одесі група блогерів намагалася зірвати мобілізацію та зливала локації ТЦК до Телеграм-каналів фсб: деталі, фото

Служба безпеки викрила в Одесі мережу блогерів, які діяли в інтересах спецслужб рф. Фігуранти намагалися зірвати мобілізацію та зливали розташування військових ЗСУ на території міста. Для цього зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Крім того блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

Окупанти могли використати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників.

Втім, Служба безпеки зірвала плани ворога і затримала сімох фігурантів.

Серед затриманих – подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського Телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів.

За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники фсб, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони.

Служба безпеки зірвала плани ворога і затримала сімох фігурантів / Фото: СБУ

Окрім подружжя, СБУ затримала ще одного місцевого мешканця, який зливав інформацію у цей же Телеграм-канал.

Також затримано чотирьох мешканців Одеси, що намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів.

Серед них – адміністратор регіонального Телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією.

Там фігурант поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь рф.

Один з блогерів поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК / Фото: СБУ

Після затримання зловмисників СБУ провела заходи для убезпечення місць базування та руху українських військових.

Служба безпеки зірвала плани ворога і затримала сімох фігурантів / Фото: СБУ

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі затримали двох агентів ФСБ, які планували спалювати авто ЗСУ.

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