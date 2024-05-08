В Одесі харків'янин зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити (фото)

В Одесі 24-річний харків'янин зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити.

Про це передає поліція Одеської області.

Двоє неповнолітніх однолітків поспішали додому до настання комендантської години. Дорогою їх гукнули молоді чоловіки, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика і захотіли закурити. Підлітки відповіли незнайомцям відмовою, через що двоє невдоволених молодиків з компанії розпочали з ними словесну перепалку та штовханину.

Один зловмисник напав на юнака, але той, застосувавши сльозогінний балончик, втік і зателефонував до однієї з приватних охоронних фірм з проханням допомоги. У той самий час другий зловмисник бив іншого школяря. Під час сутички вдарив підлітка ножем у груди, пошкодивши серце.

Коли перший юнак повернувся, його приятель лежав на землі у крові, а компанії незнайомців вже не було. Хлопець викликав "швидку". Приїхали охоронці, намагались надати пораненому одеситу долікарську допомогу, але, на жаль, він помер до приїзду медиків. Попередньо, смерть настала в результаті травми серця та гострої крововтрати.

Вже наступного ранку правоохоронці розшукали нападника і затримали його в орендованій квартирі. Це 24-річний житель Харкова.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Нападник затриманий. За скоєне йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.