В Одесі хлопець знімав прапори України: мотив його вчинку дивує

В Одесі затримали 22-річного хлопця, які зняв з фасадів будинків 13 прапорів України. Він пояснив, що планував продати стяги на ринку.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Хлопця затримав комендантський патруль. Він посеред ночі у Приморському районі Одеси зривав з фасадів будинків прапори України. Загалом молодику вдалось зняли 13 стягів.

Одесит здивував поясненням мотиву свого вчинку. Він заявив, що вночі зривав прапори, щоб зранку продати їх на місцевому ринку по 50 гривень.

Хлопцю інкримінують ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі юнак вийшов на площу біля розбомбленого Драмтеатру з прапором України.

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