Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одесі хлопець знімав прапори України: мотив його вчинку дивує

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
558
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Одесі хлопець знімав прапори України: мотив його вчинку дивує

Молодик планував продати стяги на ринку.

В Одесі затримали 22-річного хлопця, які зняв з фасадів будинків 13 прапорів України. Він пояснив, що планував продати стяги на ринку. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області. 

Хлопця затримав комендантський патруль. Він посеред ночі у Приморському районі Одеси зривав з фасадів будинків прапори України. Загалом молодику вдалось зняли 13 стягів. 

Одесит здивував поясненням мотиву свого вчинку. Він заявив, що вночі зривав прапори, щоб зранку продати їх на місцевому ринку по 50 гривень. 

Хлопцю інкримінують ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі юнак вийшов на площу біля розбомбленого Драмтеатру з прапором України.

Читайте також:

Прапор України за шалену суму та допомога ЗСУ: історія про волонтерство без меж

Прапор України за шалену суму та допомога ЗСУ: історія про волонтерство без меж

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
558
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація