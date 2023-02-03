В Одесі хочуть вимикати світло в будинках, які розташовані на лінії з критичною інфраструктурою

В Одеській області можуть почати в ручному режимі вимикати та вмикати будинки, які розташовані на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. До слова, їх не вимикають взагалі.

Таку рекомендацію ОВА дала ДТЕК, повідомив голова області Максим Марченко.

"Це дозволить дати трохи більше потужності на систему, а також закриє запитання "Чому в одних світло є завжди, а в інших вимикається постійно", - зауважив керівник Одещини.

Зазначається, що ситуація з електроенергією в Одеській області покращилася. Втім, найбільші проблеми залишаються Одеський район та обласний центр - Одеса.

"Енергетики продовжують ремонт об'єктів, які були пошкоджені внаслідок російських ракетних ударів. Провів наради з головами громад Одеського райну та обговорили можливості переведення деяких об'єктів критичної інфраструктури на генератори", - розповів Марченко.

За його словами, всі генератори в області можуть забезпечити лише 5% потужності.

Голова ОВА також анонсував нові зрозумілі графіки відключень електроенергії в регіоні, які можуть запрацювати вже наступного тижня. Наразі вони доробляються.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що через російську ракетну атаку, яка сталася 26 січня, мешканців Одещини можуть очікувати більш тривалі відключення світла, ніж це було раніше. Тоді виникло багато пошкоджень інфраструктури.

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