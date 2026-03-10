ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
226
В Одесі горить ринок "7 кілометр": що відомо (фото, відео)

Причину пожежі на ринку в Одесі встановлюють фахівці.

Катерина Сердюк
Пожежа на ринку в Одесі

Пожежа на ринку в Одесі

В Одесі 10 березня спалахнула пожежа на ринку «7 кілометр». На місці працюють рятувальники.

Про це інформує «Думська».

Що відомо про інцидент на ринку Одеси

За даними очевидців, палають торгові павільйони. Над ринком — густий стовп диму. Об’єкт знеструмлено.

На місце інциденту виїхали рятувальники.

Причина займання наразі невідома. Очікуємо на деталі.

Як відомо, «7-й кілометр» є найбільшим у Європі оптово-роздрібним промтоварним ринком. Його площа становить понад 110 гектарів. На ринку працює понад 15-20 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності.

Раніше у Мережі з’явилися кадри, як над Подолом у Києві підіймається дим. Стало відомо, що під час руху загорівся трамвай.

