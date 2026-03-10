В Одесі горить ринок "7 кілометр": що відомо (фото, відео)

Пожежа на ринку в Одесі

В Одесі 10 березня спалахнула пожежа на ринку «7 кілометр». На місці працюють рятувальники.

Про це інформує «Думська».

Що відомо про інцидент на ринку Одеси

За даними очевидців, палають торгові павільйони. Над ринком — густий стовп диму. Об’єкт знеструмлено.

На місце інциденту виїхали рятувальники.

Причина займання наразі невідома. Очікуємо на деталі.

Як відомо, «7-й кілометр» є найбільшим у Європі оптово-роздрібним промтоварним ринком. Його площа становить понад 110 гектарів. На ринку працює понад 15-20 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності.

