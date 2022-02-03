В Одесі іноземець зарізав двох чоловіків на очах у дитини: деталі моторошної справи

В Одесі іноземець зарізав двох чоловіків на очах у дитини: деталі моторошної справи

Після злочину чоловіка затримали в іншій області.

Суворовський районний суд Одеси засудив до 10 років ув’язнення росіянина, який скоїв жорстокий злочин. Подія відбулася у 2020 році поблизу дитячого садка.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Встановлено, що обвинувачений - уродженець Узбекистану, громадянин Російської Федерації - йшов до своєї співмешканки, яка працює у дитячому садку. Перебуваючи у дворі багатоповерхового житлового будинку, він посварився із двома чоловіками. Під час сварки він дістав зі свого рюкзака ножа і зарізав обох. У цей час на дереві, біля місця події, сидів підліток, який бачив, що відбувається.

Після цього зловмисник переодягнувся та виїхав за місто, до лісової смуги. Наступного дня повернувся до міста, забрав свої речі та поїхав до Миколаївської області, де був затриманий співробітниками поліції.

Суд визнав його винним в умисному вбивстві та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

Чоловіки, яких обвинувачують у вбивстві малолітньої дитини, могли скоїти ще одне вбивство | Новини Запоріжжя

Нагадаємо, в Одесі сталося вбивство через те, що один з чоловіків не повернув тарілку після свята. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

А у Херсонській області жінка під час сварки відрізала співмешканцю голову та статевий орган.

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