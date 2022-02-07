В Одесі жінка холоднокровно застрелила 22-річного хлопця

Між нею та потерпілим стався конфлікт.
В Одесі правоохоронці затримали жінку, яка підозрюється у вбивстві місцевого мешканця. Попередньо громадянка застрелила його з пістолета.
Про це пише видання "Думська".
Як стало відомо, тіло чоловіка виявили на вулиці Чернишевського біля однієї з крамниць. У ході слідчих дій правоохоронці встановили особу та затримали жінку, яка може бути причетна до злочину. Нею виявилася 36-річна громадянка Молдови.
Попередньо, між нею та потерпілим стався конфлікт. Громадянка не впоралася з емоціями, дістала пістолет та вистрілила у громадянина. Від отриманого поранення він помер дома. Місцевому мешканцю було 22 роки.
Нагадаємо, що в Одесі на перехресті вулиць Розумовського та Мясоєдовської сталася моторошна ДТП. Зіткнулися автівки Jeep та Honda.
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