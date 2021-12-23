В Одесі іноземний "студент" намагався дати хабара прикордонникам, аби ті пустили "вчити українську"

В Одесі іноземний "студент" намагався дати хабара прикордонникам, аби ті пустили "вчити українську"

Як повідомляє пресслужба ДПС, цей ніґерієць вже вдруге за грудень намагається потрапити до України.

"Студент"-іноземець за 300 доларів намагався купити пропуск на територію України, аби "поглиблено вивчати українську мову" в одному з ВИШів Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

22 грудня в Одеському летовищі громадянин Нігерії намагався пришвидшено та безперешкодно потрапити на територію України за хабар.

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Громадянин Ніґерії 22 грудня прибув до аеропорту Одеси рейсом зі Стамбула. Під час заходів прикордонного контролю він стверджував, що приїхав на курси поглибленого вивчення української мови в одному з навчальних закладів Одеси.

Коли підтвердити мету свого візиту "студент" не зміг, він запропонував прикордонникам 300 доларів хабаря, аби ті пропустили юнака до країни.

Працівники ДПС від такої вигоди відмовились. Вони задокументували факт спроби надання хабаря співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби та надіслали повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України.

"Студента" прикордонники відправили назад зворотнім рейсом.

Як повідомляє пресслужба ДПС, цей ніґерієць вже вдруге за грудень намагається потрапити до України.

ДПСУ

Нагадаємо, у прикордонному селі Нижня Апша Тячівського району на Закарпатті 8 афганців переховувалися у закинутій школі. Один з афганців у Києві знайшов посередників, які погодилися за 9 тисяч доларів допомогти йому з дружиною та дітьми незаконно потрапити до Румунії.

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