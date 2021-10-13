В Одесі керівник ресторану накинувся з кулаками та погрозами на журналістів: йому вручили підозру

В Одесі керівник ресторану накинувся з кулаками та погрозами на журналістів: йому вручили підозру

Він вимагав зупинити відеозйомку та наніс удар в область тулуба операторові.

Адміністратору - керівнику ресторану за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів телеканалу «Думская.TV» та погрози насильством повідомили про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



Як встановило слідство, 4 жовтня 2021 року журналісти знімали відеосюжет щодо фактичного стану справ з закладами громадського харчування у гідропарку «Лузанівка» в Одесі. Під час зйомок біля одного з ресторанів, адміністратор, використовуючи брутальну лайку та погрози застосування фізичного насильства, впливав на журналістів з метою перешкоджання виконанню їхніх професійних обов’язків, вимагав зупинити відеозйомку та наніс удар в область тулуба операторові. Той був вимушений припинити відеозйомку.

Як повідомляє "Думская", на знімальну групу напали працівники кафе, яке незаконно займає земельну ділянку на узбережжі в Лузанівці. Журналісти перевіряли ресторан , який, як з'ясувалося на апаратній нараді в мерії, весь курортний сезон пропрацював без дозвільних документів.

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