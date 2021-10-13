В Одесі керівник ресторану накинувся з кулаками та погрозами на журналістів: йому вручили підозру

Він вимагав зупинити відеозйомку та наніс удар в область тулуба операторові.
Адміністратору - керівнику ресторану за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів телеканалу «Думская.TV» та погрози насильством повідомили про підозру.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Як встановило слідство, 4 жовтня 2021 року журналісти знімали відеосюжет щодо фактичного стану справ з закладами громадського харчування у гідропарку «Лузанівка» в Одесі. Під час зйомок біля одного з ресторанів, адміністратор, використовуючи брутальну лайку та погрози застосування фізичного насильства, впливав на журналістів з метою перешкоджання виконанню їхніх професійних обов’язків, вимагав зупинити відеозйомку та наніс удар в область тулуба операторові. Той був вимушений припинити відеозйомку.
Як повідомляє "Думская", на знімальну групу напали працівники кафе, яке незаконно займає земельну ділянку на узбережжі в Лузанівці. Журналісти перевіряли ресторан, який, як з'ясувалося на апаратній нараді в мерії, весь курортний сезон пропрацював без дозвільних документів.
Нагадаємо:
- У програмі “Схеми” з’явилося розслідування про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам.
- У рамках розслідування журналісти програми “Схеми” взяли інтерв'ю у голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, яке закінчилося нападом на них.
- Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування.
- Голосіївський районний суд 11 жовтня Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
- Згодом відсторонений керівник "Укрексімбанку" за власним бажанням написав заяву на звільнення.