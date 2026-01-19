ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
2 хв

В Одесі хлопця силоміць витягли водія і пошкодили авто: що кажуть у ТЦК (відео)

В Одесі люди у формі розтрощили двері машини та затримали водія.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Черговий скандал із ТЦК в Одесі: водія силоміць дістали з машини

Черговий скандал із ТЦК в Одесі: водія силоміць дістали з машини

В Одесі працівники ТЦК силоміць витягли хлопця за машини, пошкодивши його машину.

Відео конфлікту з’явилося у місцевих пабліках.

«Співробітники одеського РТЦК у присутності співробітників поліції витягли з автомобіля силою молодого хлопця, побили його та відвезли у невідомому напрямку. Також зашкодили машину. Після чого співробітники поліції сказали: „ми нічого зробити не можемо викликайте співробітників поліції“», — зазначили у Телеграм-каналі Одеса INFO.

Що кажуть в Одеському ТЦК

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент. Там підтвердили, що в конфлікі брали участь за участі військовослужбовці ТЦК та СП і представники Нацполіції.

Там пояснили, що затриманий перебував у розшуку за порушення правил військового обліку як ухилянт.

Під час перевірки та з’ясування обставин хлопцю було запропоновано надати військово-облікові документи та прослідувати для оформлення адміністративного протоколу і уточнення облікових даних. Проте він відмовився та чинив спротив.

«Фізичний вплив застосовувався виключно з метою припинення протиправних дій та забезпечення можливості оформлення адміністративних матеріалів. Інформація про „викрадення“ особи або її доставлення „в невідомому напрямку“ не відповідає дійсності», — стверджують у ТЦК.

Інформацію щодо умисного побиття, пошкодження транспортного засобу або перевищення повноважень обіцяють перевірити.

За фактом події ініційовано службову перевірку, після якої обіцяють надати правову оцінку діям усіх учасників з урахуванням відеоматеріалів та матеріалів, складенихполіцією.

«У разі встановлення порушень винні особи нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України», — запевнив Одеський ТЦК.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на вулиці затримали працівників ТЦК.

Дата публікації
Кількість переглядів
280
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie