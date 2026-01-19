В Одесі хлопця силоміць витягли водія і пошкодили авто: що кажуть у ТЦК (відео)

Черговий скандал із ТЦК в Одесі: водія силоміць дістали з машини

Реклама

В Одесі працівники ТЦК силоміць витягли хлопця за машини, пошкодивши його машину.

Відео конфлікту з’явилося у місцевих пабліках.

«Співробітники одеського РТЦК у присутності співробітників поліції витягли з автомобіля силою молодого хлопця, побили його та відвезли у невідомому напрямку. Також зашкодили машину. Після чого співробітники поліції сказали: „ми нічого зробити не можемо викликайте співробітників поліції“», — зазначили у Телеграм-каналі Одеса INFO.

Реклама

Дата публікації 22:48, 19.01.26 Кількість переглядів 14 В Одесі працівники ТЦК виламали двері й витягли чоловіка з авто

Що кажуть в Одеському ТЦК

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент. Там підтвердили, що в конфлікі брали участь за участі військовослужбовці ТЦК та СП і представники Нацполіції.

Там пояснили, що затриманий перебував у розшуку за порушення правил військового обліку як ухилянт.

Під час перевірки та з’ясування обставин хлопцю було запропоновано надати військово-облікові документи та прослідувати для оформлення адміністративного протоколу і уточнення облікових даних. Проте він відмовився та чинив спротив.

«Фізичний вплив застосовувався виключно з метою припинення протиправних дій та забезпечення можливості оформлення адміністративних матеріалів. Інформація про „викрадення“ особи або її доставлення „в невідомому напрямку“ не відповідає дійсності», — стверджують у ТЦК.

Реклама

Інформацію щодо умисного побиття, пошкодження транспортного засобу або перевищення повноважень обіцяють перевірити.

За фактом події ініційовано службову перевірку, після якої обіцяють надати правову оцінку діям усіх учасників з урахуванням відеоматеріалів та матеріалів, складенихполіцією.

«У разі встановлення порушень винні особи нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України», — запевнив Одеський ТЦК.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на вулиці затримали працівників ТЦК.