В Одесі хлопця силоміць витягли водія і пошкодили авто: що кажуть у ТЦК (відео)
В Одесі люди у формі розтрощили двері машини та затримали водія.
В Одесі працівники ТЦК силоміць витягли хлопця за машини, пошкодивши його машину.
Відео конфлікту з’явилося у місцевих пабліках.
«Співробітники одеського РТЦК у присутності співробітників поліції витягли з автомобіля силою молодого хлопця, побили його та відвезли у невідомому напрямку. Також зашкодили машину. Після чого співробітники поліції сказали: „ми нічого зробити не можемо викликайте співробітників поліції“», — зазначили у Телеграм-каналі Одеса INFO.
Що кажуть в Одеському ТЦК
Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент. Там підтвердили, що в конфлікі брали участь за участі військовослужбовці ТЦК та СП і представники Нацполіції.
Там пояснили, що затриманий перебував у розшуку за порушення правил військового обліку як ухилянт.
Під час перевірки та з’ясування обставин хлопцю було запропоновано надати військово-облікові документи та прослідувати для оформлення адміністративного протоколу і уточнення облікових даних. Проте він відмовився та чинив спротив.
«Фізичний вплив застосовувався виключно з метою припинення протиправних дій та забезпечення можливості оформлення адміністративних матеріалів. Інформація про „викрадення“ особи або її доставлення „в невідомому напрямку“ не відповідає дійсності», — стверджують у ТЦК.
Інформацію щодо умисного побиття, пошкодження транспортного засобу або перевищення повноважень обіцяють перевірити.
За фактом події ініційовано службову перевірку, після якої обіцяють надати правову оцінку діям усіх учасників з урахуванням відеоматеріалів та матеріалів, складенихполіцією.
«У разі встановлення порушень винні особи нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України», — запевнив Одеський ТЦК.
