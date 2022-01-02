В Одесі комунальники зібрали на вулицях понад 5 тисяч вже нікому не потрібних ялинок

Напередодні вранці працівники ЖКГ та керуючих компаній почали наводити лад в Одесі після новорічних гулянь.
В Одесі місцеві підприємці не змогли розпродати тисячі хвойних дерев до Нового року і кинули їх на вулицях.
Про це повідомляє УНІАН у неділю, 2 січня.
Зазначається, що напередодні вранці працівники ЖКГ та керуючих компаній почали наводити лад в Одесі після новорічних гулянь.
"Вони виявили, що частина несумлінних підприємців, які торгували ялинками, кинули їх просто неба. Комунальники нарахували понад 5 тисяч нікому не потрібних зелених красунь, причому більшість з них – у Приморському та Суворовському районах. Усі за допомогою спецтехніки вивезли", – розповіли у Департаменті міського господарства Одеської міськради.
Хвойні дерева доставляють на базу комунального підприємства "Горзелентрест", де їх перероблять на добрива.
Про те, куди подіти ялинку після новорічних свят - у нашому матеріалі.
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