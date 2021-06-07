В Одесі копи на службовому авто потрапили у серйозну ДТП: з'явилося відео

Як кажуть свідки, чоловік їхав на зелений сигнал, а копи - без спецсигналів.

В Одесі сьогодні вночі на проспекті Небесної Сотні біля Червоного Хутора копи на службовому авто врізалися у легковик. За словами очевидців, правоохоронці їхали без спецсигналів.

Про це повідомили у соцмережах очевидці.

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За їхніми словами, удар був дуже сильний. Службова автівка знесла передню частину легковика. Як додали свідки, він їхав на зелений сигнал. А копи казали на місці очевидцям, що за кимось гналися. Ніхто не постраждав.

У пресслужбі патрульної поліції підтвердили факт аварії. "На перехресті проспекту Жукова та Горіхової алеї трапилось зіткнення автомобіля Hyundai та службового автомобіля Toyota. Складені адміністративні матеріали та проводиться перевірка", - сказала ТСН.ua Алла Марченко.

В Одесі патрульні потрапили у ДТП: зіткнулися з автівкою

Нагадаємо, раніше на трасі Київ - Одеса в Одеській області сталося зіткнення службового автомобіля патрульної поліції із машиною Hyundai, один чоловік загинув. А в поліції підтвердили, що копи порушили правила.

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