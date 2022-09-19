В Одесі кран в'їхав у маршрутку, повну пасажирів: є постраждалі (фото, відео)

В Одесі 19 вересня кран в'їхав у маршрутку з пасажирами. ДТП сталася на проспекті Добровольського близько дев'ятої ранку.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За попередньою інформацією, в аварії є постраждалі. На відео з місця події видно, що вони сидять на узбіччі.

Причина та обставини зіткнення поки невідомі. На місці ДТП працюють усі профільні служби.

Скриншот із відео

Скриншот із відео Скриншот із відео Скриншот із відео

Нагадаємо, в неділю, 18 вересня, в Одесі біля пам'ятника Катерині II провели акцію протесту, вимагаючи демонтувати символ "руского міра".

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