В Одесі кран в'їхав у маршрутку, повну пасажирів: є постраждалі (фото, відео)

Обставини зіткнення невідомі.
В Одесі 19 вересня кран в'їхав у маршрутку з пасажирами. ДТП сталася на проспекті Добровольського близько дев'ятої ранку.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
За попередньою інформацією, в аварії є постраждалі. На відео з місця події видно, що вони сидять на узбіччі.
Причина та обставини зіткнення поки невідомі. На місці ДТП працюють усі профільні служби.
Нагадаємо, в неділю, 18 вересня, в Одесі біля пам'ятника Катерині II провели акцію протесту, вимагаючи демонтувати символ "руского міра".
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