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В Одесі кран в'їхав у маршрутку, повну пасажирів: є постраждалі (фото, відео)

В Одесі кран в'їхав у маршрутку, повну пасажирів: є постраждалі (фото, відео)

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В Одесі кран в'їхав у маршрутку, повну пасажирів: є постраждалі (фото, відео)

Скриншот із відео

Обставини зіткнення невідомі.

В Одесі 19 вересня кран в'їхав у маршрутку з пасажирами. ДТП сталася на проспекті Добровольського близько дев'ятої ранку.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За попередньою інформацією, в аварії є постраждалі. На відео з місця події видно, що вони сидять на узбіччі.

Причина та обставини зіткнення поки невідомі. На місці ДТП працюють усі профільні служби.

Скриншот із відео / ©
Скриншот із відео
Скриншот із відео / ©
Скриншот із відео
Скриншот із відео / ©
Скриншот із відео
Скриншот із відео / ©
Скриншот із відео

Нагадаємо, в неділю, 18 вересня, в Одесі біля пам'ятника Катерині II провели акцію протесту, вимагаючи демонтувати символ "руского міра".

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