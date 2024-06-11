В Одесі критична ситуація з бронюванням працівників швидкої допомоги: що про це відомо

В Одесі критична ситуація з бронюванням працівників деяких професій. Зокрема, співробітників швидкої допомоги.

Про це заявив фельдшер “швидкої”, повідомляє “Думська”.

“Ситуація з бронюванням співробітників є критичною. Вона критична в плані того, що бронювання у нас немає і зробити це бронювання на даний час нам ніхто не обіцяє. У нас сьогодні була зустріч з нашим генеральним директором, співробітниками швидкої допомоги і на даний момент ми не прийшли ні до якого консенсусу, все закінчилося сумбурно і вийшли без будь-якого результату”, - розповів чоловік.

Він також додав, що у швидкій допомозі вже не вистачає водіїв. А причина цього в тому, що вони масово звільняються.

“Вони масово звільняються, тому що їх ніхто не бронює і бронювати не збирається... Машини у нас є, у нас нема кому водити... Також постане і питання фельдшерів. Ми чекали на якийсь результат – результату немає... Нам не обіцяють ні бронювання... ні вирішення цих питань”, - додав співробітник “швидкої”.

Нагадаємо, що у передмісті Одеси п'яний водій влетів у натовп людей на "зебрі".

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