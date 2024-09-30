В Одесі квартирант забив до смерті орендодавицю, у якої прожив понад два роки

В Одесі засудили 39-річного чоловіка, який завдав орендодавиці смертельних тілесних ушкоджень та заволодів її майном.

Про випадок повідомили у поліції Одеської області.

Подія сталася в будинку 77-річної одеситки на вулиці Світанку, де правопорушник більше двох років орендував кімнату.

"Квартирант дізнався, де власниця оселі тримає гроші, а під час побутового конфлікту через те, що жінка висловила своє невдоволення появою алкоголю, яким чоловік почав зловживати, нещадно побив стареньку, відібрав у неї мобільний телефон та гроші в сумі 5000 гривень, 450 доларів та 100 євро, після чого втік. Потерпіла у важкому стані без допомоги пролежала на місці побиття кілька годин, поки її не виявили сусіди. Вони викликали "швидку" та поліцію. Лікарі госпіталізували жінку з черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, крововиливом, переломами кісток носа і щелепи та іншими тілесними ушкодженнями. Майже два тижні медики боролися за життя потерпілої, але, на жаль, від отриманих тілесних ушкоджень вона померла", - повідомили у поліції.

Оперативники до наступного дня встановили й розшукали правопорушника, який зізнався у скоєному. У чоловіка вилучили майже всі незаконно привласнені кошти, які він почав витрачати. Також поліцейські розшукали збутий ним мобільний телефон. Фігуранта правоохоронці затримали і на час слідства помістили під варту.

Правопорушнику висунули обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої, та у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Нагадаємо, раніше у Києві сталося вбивство на АЗС. Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.

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