В Одесі лікарі врятували немовля, яке проковтнуло пружину – подробиці, фото

До операції дитину два тижні лікували від "бронхіту".

В обласній дитячій клінічній лікарні Одеси медики врятували життя немовляті шести місяців, яке проковтнуло пружину від заколки для волосся. Лікарі витягли сторонній предмет із стравоходу. До цього дитину помилково лікували від "бронхіту" в районній лікарні.

Про це розповіли у пресслужбі дитячої лікарні.

"Дитина амбулаторно лікувалась у районній лікарні від бронхіту та пневмонії протягом 2 тижнів, але стан не покращився. За цей час стороннє тіло майже вросло у стінку стравоходу. При надходженні до стаціонару ООДКЛ виконана оглядова ренгенограма, виявлено стороннє тіло – пружинка від заколки для волосся", - розповіли лікарі.

Немовля проковтнуло пружину/ Фото: ООДКЛ

Пружина, яку дістали зі стравоходу дитини / Фото: ООДКЛ

Там також додали, що стороннє тіло перебувало на рівні середньої третини стравоходу, поряд з дугою аорти. Стороннє тіло було видалено ендоскопічно,що позбавило дитину від важкого хірургічного втручання та ризиків для життя.

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