В Одесі лікарі за 7000 доларів приписували військовозобов’язаним хвороби для виїзду за кордон

На Одещині викрито схему для виїзду за кордон військовозобов’язаних. Лікарі та посадовці за 7000 доларів підроблювали довідки про непридатність до служби в армії.

З такими "документами" чоловіки призовного віку могли безперешкодно виїхати за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Так, група лікарів підшуковувала чоловіків призовного віку, яким за винагороду у 7000 доларів США пропонували допомогу у незаконному перетині кордону.

За кошти лікарі військово-лікарської комісії і службові особи Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси видавали підроблені документи про непридатність особи до військової служби нібито через "захворювання".

Правоохоронці затримали двох осіб просто під час видачі підроблених документів. За місцем роботи та проживання затриманих проводяться обшуки, вживаються заходи щодо встановлення їх спільників, а також осіб, яких безпідставно визнано непридатними до військової служби.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі до армії мобілізують конкретних спеціалістів, наприклад, операторів безпілотників, зв’язківців, артилеристів та ін.

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