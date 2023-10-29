В Одесі лікарю завдали ножових поранення через зауваження – подробиці

В Одесі вранці 29 жовтня двоє невідомих чоловіків завдали ножових поранень фельдшеру екстреної допомоги. Це сталося після того, як медик зробив чоловікам зауваження через їхню поведінку.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

"Сьогодні рано-вранці на третю підстанцію екстреної швидкої допомоги в Одесі вдерлися двоє невідомих. Вони галасували, нецензурно лаялися, а після зауваження, яке їм зробив наш фельдшер підстанції, один з них завдав йому три ножові поранення. Після цього обидва втекли. Наш колега госпіталізований до лікарні", - розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги.

Поліція вже шукає злочинців.

В Центрі екстреної медичної допомоги нагадали, що в Україні досі не ухвалений законопроєкт (№6423) про захист працівників екстреної медичної допомоги, який зареєстрували у Верховній Раді 2021 року. Документ має удосконалити правовий захист працівників екстреної медичної допомоги під час виконання службових обов’язків.

"Випадки коли на працівників "екстренки" нападають під час виконання службових обов'язків і завдають їм фізичної та моральної шкоди, є не рідкісними. Зараз такі випадки розглядаються правоохоронцями як звичайні порушення", - пояснили там.

Медики також зауважили, що аналогічні злочини, вчинені щодо працівників поліції або представників влади, мають інше правове провадження – покарання в таких випадках для порушників є більш суворим.

"Просимо народних депутатів України та всіх, хто може вплинути на законотворчий процес, звернути увагу на проблему захисту працівників екстреної медичної допомоги".

Нагадаємо, в Україні штрафуватимуть за порушення комендантської години – які суми покарання.

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