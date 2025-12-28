ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

В Одесі ліквідовують наслідки ворожої атаки (фото)

В Одесі після ворожої атаки тривають роботи з ліквідації наслідків. У місті зафіксовано пошкодження соціальної інфраструктури, однак інформації про постраждалих не надходило.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Одесу

Наслідки атаки на Одесу / © Одеська ОВА

В Одесі всі профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Про це повідомили в Одеській міській військовій адміністрації.

За даними МВА, внаслідок удару зафіксовано пошкодження соціальних об’єктів. Для тимчасового закриття вибитих вікон уже завезли необхідні матеріали.

Районна адміністрація, департамент з благоустрою міста, житлово-комунальні служби та інші профільні підрозділи проводять обстеження територій і фіксацію пошкодженого майна.

В МВА зазначили, що станом на зараз інформації про постраждалих не надходило.

На місці події розгорнуто оперативний штаб і встановлено пункт обігріву. Мешканці можуть отримати там необхідну інформацію, роз’яснення, допомогу та консультації щодо державної програми «єВідновлення», а також міських програм підтримки для отримання компенсацій і відновлення пошкодженого житла.

В Одесі ліквідовують наслідки ворожої атаки (фото) (9 фото)

Наслідки атаки на Одесу_4 / © Одеська ОВА

© Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу_8 / © Одеська ОВА

© Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу_9 / © Одеська ОВА

© Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу_7 / © Одеська ОВА

© Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу_6 / © Одеська ОВА

© Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу_2 / © Одеська ОВА

© Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу_5 / © Одеська ОВА

© Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу_1 / © Одеська ОВА

© Одеська ОВА

Наслідки атаки на Одесу_3 / © Одеська ОВА

© Одеська ОВА

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 грудня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи на тлі загрози ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що в Одесі ворожий дрон пошкодив житловий будинок, триває ліквідація пожежі.

Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie