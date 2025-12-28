Наслідки атаки на Одесу / © Одеська ОВА

В Одесі всі профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Про це повідомили в Одеській міській військовій адміністрації.

За даними МВА, внаслідок удару зафіксовано пошкодження соціальних об’єктів. Для тимчасового закриття вибитих вікон уже завезли необхідні матеріали.

Районна адміністрація, департамент з благоустрою міста, житлово-комунальні служби та інші профільні підрозділи проводять обстеження територій і фіксацію пошкодженого майна.

В МВА зазначили, що станом на зараз інформації про постраждалих не надходило.

На місці події розгорнуто оперативний штаб і встановлено пункт обігріву. Мешканці можуть отримати там необхідну інформацію, роз’яснення, допомогу та консультації щодо державної програми «єВідновлення», а також міських програм підтримки для отримання компенсацій і відновлення пошкодженого житла.

В Одесі ліквідовують наслідки ворожої атаки (фото) (9 фото) © Одеська ОВА © Одеська ОВА © Одеська ОВА © Одеська ОВА © Одеська ОВА © Одеська ОВА © Одеська ОВА © Одеська ОВА © Одеська ОВА

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 грудня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи на тлі загрози ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що в Одесі ворожий дрон пошкодив житловий будинок, триває ліквідація пожежі.