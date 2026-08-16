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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

В Одесі люди у балаклавах жорстко затримали чоловіка та застосували газ проти жінки (відео)

У Мережі з’явилося відео з Одеси, де люди у формі і балаклавах, ймовірно працівники ТЦК, затримали чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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В Одесі зняли на відео конфлікт із ймовірними працівниками ТЦК

В Одесі зняли на відео конфлікт із ймовірними працівниками ТЦК

В Одесі спалахнув новий скандал за участю осіб у військовій формі та балаклавах — ймовірно, працівників ТЦК та СП. Вони силоміць затримали чоловіка на вулиці, а жінку, яка намагалася втрутитися в ситуацію, забризкали сльозогінним газом та протягнули по асфальту.

Відео конфлікту опублікували місцеві пабліки.

На оприлюднених кадрах видно, як група чоловіків у формі та з закритими обличчями силою затримує перехожого. Коли жінка спробувала завадити затриманню, один із військових ТЦК застосував проти неї перцевий балончик. Після цього жінку повалили й протягнули по асфальту.

Наразі офіційних коментарів від Одеського обласного ТЦК або представників Головного управління Національної поліції в Одеській області щодо цього інциденту немає.

Раніше в Одесі працівники ТЦК застосували сльозогінний газ до хлопця і дівчини, які їхали у таксі.

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