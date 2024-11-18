В Одесі люди перекрили проїжджу частину: скаржаться на дводобовий блекаут

Світла в Одесі немає приблизно від ранку 17 листопада.

В Одесі жителі одного з мікрорайонів перекрили дорогу через дводобову відсутність світла.

Про це передає "Суспільне Одеса".

"Ми проживаємо тут на Дальницькій. Вже дві доби взагалі немає світла. Там дали, там. Не погріти їсти, нічого взагалі. Кожен з нас дзвонив 35 разів в ДТЕК. Ніхто нічого. Подзвонили в поліцію спочатку, теж ніхто не зреагував. Ось стоїмо, хочемо світла хоч якогось, але це вже взагалі ні в які рамки не лізе", – скаржиться жителька Одеси Ольга.

За інформацією видання, без світла, тепла та води залишаються декілька районів Одеси. Уже другий день поспіль через відсутність світла в Одесі не працює міський електротранспорт. Школи та дитячі садочки вирішили закрити на два дні.

Світло та водопостачання в Одесі зникли приблизно з половини восьмої ранку 17 листопада. У місті відкрили "Пункти незламності", щоб одесити мали де зігрітись та підзарядити ґаджети. За інфорацією ДТЕК, сьогодні ввечері енергетики відновили електропостачання обʼєктів критичної інфраструктури в південній частині Одеси.

Нагадаємо, російські терористи вдень 18 листопада здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Внаслідок ракетного удару загинули десять людей, серед поранених є діти.

Читайте також:

ТСН новини 19:30 18 листопада. Жах в Одесі. Мовчання Білого дому про ATACMS. Циклони в Україні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.