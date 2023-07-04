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В Одесі люди залишилась без електроенергії – яка причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
171
Час на прочитання
1 хв
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В Одесі люди залишилась без електроенергії – яка причина

В Одесі люди залишилась без електроенергії / Фото: Unsplash.

Частина мешканців Одеси залишилася без світла.

В Одесі мешканці мікрорайону Черемушки вдень 4 липня тимчасово залишилися без електроенергії. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.  

Повідомляється, що о 13:57 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси.

Без електрики тимчасово залишилися мешканці мікрорайону Черемушки Хаджибейського району Одеси. Енергетики вже працюють над усуненням аварії.

Нагадаємо, гендиректор Yasno пояснив, чому українцям підняли тарифи на світло.

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Дата публікації
Перегляди
171
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