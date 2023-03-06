В Одесі люди застрягли на атракціоні у луна-парку: відео

В Одесі в неділю, 5 березня, люди в луна-парку застрягли на висоті на одному із атракціонів.

Відео поширюють місцеві телеграм-канали.

На кадрах, які зняли очевидці, видно, що на великій висоті атракціону Power Tower сидять люди.

Сам атракціон ймовірно не працює, оскільки він не підсвічується. Очевидці події не повідомляють, як саме закінчився інцидент і чи вдалось зняти з висоти відвідувачів луна-парку.

Нагадаємо, цей луна-парк в Одесі уже потрапляв у скандал. Місцеві жителі на початку грудня 2022 року обурювались, що поки вони змушені сидіти у будинках без світла, луна-парк активно працює, споживаючи велику кількість електрики.

Читайте також: