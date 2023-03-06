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В Одесі люди застрягли на атракціоні у луна-парку: відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
472
Час на прочитання
1 хв
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В Одесі люди застрягли на атракціоні у луна-парку: відео

Фото: pixabay.com

Люди застрягли на атракціоні Power Tower.

В Одесі в неділю, 5 березня, люди в луна-парку застрягли на висоті на одному із атракціонів. 

Відео поширюють місцеві телеграм-канали. 

На кадрах, які зняли очевидці, видно, що на великій висоті атракціону Power Tower сидять люди. 

Сам атракціон ймовірно не працює, оскільки він не підсвічується. Очевидці події не повідомляють, як саме закінчився інцидент і чи вдалось зняти з висоти відвідувачів луна-парку. 

Нагадаємо, цей луна-парк в Одесі уже потрапляв у скандал. Місцеві жителі на початку грудня 2022 року обурювались, що поки вони змушені сидіти у будинках без світла, луна-парк активно працює, споживаючи велику кількість електрики. 

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Дата публікації
Перегляди
472
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