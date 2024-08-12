В Одесі люди застрягли на колесі огляду під час повітряної тривоги та роботи ППО: з'явилося відео

Люди були неабияк налякані, коли опинилися на висоті 13-поверхівки під час роботи ПВО.
В Одесі батьки разом із дітьми застрягли на колесі огляду. Саме в цей час лунала повітряна тривога та працювала ППО.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та оприлюднили відео.
Люди були неабияк налякані.
На відео чути, як люди кажуть: "Ракети летять... +1 страх до скарбнички. Повітряна тривога, працює ПВО, а ми на самому верху".
Варто зауважити, що в Одесі – найвище колесо огляду в Україні, воно здатне підняти відпочивальників на висоту 13-поверхового будинку.
Нагадаємо, ввечері 7 серпня в Одесі пролунав вибух.
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