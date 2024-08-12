В Одесі люди застрягли на колесі огляду під час повітряної тривоги та роботи ППО: з'явилося відео

Люди були неабияк налякані, коли опинилися на висоті 13-поверхівки під час роботи ПВО.

В Одесі батьки разом із дітьми застрягли на колесі огляду. Саме в цей час лунала повітряна тривога та працювала ППО.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та оприлюднили відео.

Люди були неабияк налякані.

На відео чути, як люди кажуть: "Ракети летять... +1 страх до скарбнички. Повітряна тривога, працює ПВО, а ми на самому верху".

В Одесі люди застрягли на колесі огляду під час повітряної тривоги та роботи ППО

Варто зауважити, що в Одесі – найвище колесо огляду в Україні, воно здатне підняти відпочивальників на висоту 13-поверхового будинку.

Нагадаємо, ввечері 7 серпня в Одесі пролунав вибух.