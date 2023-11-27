В Одесі лютує негода: вже є перші жертви (фото, відео)

Україну накрила хуртовина, через що в декількох областях виник справжній сніговий колапс.

В Одесі через негоду багато будинків залишились без світла та водопостачання, буревій повалив десятки дерев.

У північному районі Одеси – селищі Котовського – через сильний вітер впала 100-метрова труба котельні. Напередодні ввечері в деяких районах Одеси через відключення світла зникла і вода. Саме через стрибки напруги і відключення електроенергії насосне обладнання вимикається кожні десять хвилин та не може працювати стабільно, повідомили у водоканалі.

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що вже є жертви негоди. Зокрема, у Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва – тіло жінки та на Привокзальній площі – тіло чоловіка.

Комунальні служби Одеси продовжують ліквідацію наслідків страшної негоди, що панувала в Одесі днем раніше.

"Спецтехніка за узгодженими маршрутами здійснює очищення дорожнього полотна. Працівники ЖКС та керуючих компаній здійснюють очищення тротуарів, зупинкових комплексів, пішохідних переходів, підходів до парадних тощо", - йдеться у повідомленні ЖКГ "Одеса".

Також триває робота з розпилу дерев та великих гілок, які на багатьох локаціях заблокували рух автомобільного та електричного транспорту.

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов, сьогодні, 27 листопада, всі заклади освіти перейшли на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. В Одеській ОВА попереджають, що у разі продовження негоди дистанційне навчання можуть подовжити.

На Одещині три траси державного значення досі закриті для усіх транспортних засобів

На автомобільних дорогах загального користування М-15 Одеса – Рені, М-05 Київ – Одеса та М-16 Одеса – Кучурган ситуація залишається ускладненою. Наслідки негоди ліквідовують комунальники, поліцейські та рятувальники.

Найбільше аварій на Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках / Фото: ДСНС

"Станом на ранок до поліції Одещини надійшло 72 повідомлення про ДТП, з яких 9 – із потерпілими. Обійшлося без загиблих та госпіталізованих", - зазначили у поліції регіону.

В Одесі через негоду не працює частина електротранспорту: які тролейбуси та трамваї курсують

В Одесі станом на ранок 27 листопада через негоду зафіксували 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту, через що не курсує частина маршрутів.

Наразі працюють такі маршрути:

трамвай №17 (до 6 ст. Великого Фонтану);

трамвай №11;

трамвай №12 по скороченому маршруту Слобідський ринок - Олексіївська площа;

тролейбус №12;

тролейбус №7 по скороченому маршруту від вул. Архітекторської до ж/д вокзалу.

Станом на ранок 27 листопада негода вирує у більшості областей України. Про всі наслідки читайте у новині.

"Сніговий апокаліпсис" в Одесі: як виглядає місто зараз

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