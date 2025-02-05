В Одесі матір з дитиною випали з вікна багатоповерхівки: жінка загинула 

У Київському районі Одеси матір з дитиною впали з вікна 16-го поверху житлового будинку.

Про це 5 лютого повідомили у поліції Одеської області.

Правоохоронці зазначили, що від отриманих травм жінка померла на місці, а дитину, віком близько пʼяти років, госпіталізували. Їхні особи встановлюються.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та ювенальні поліцейські. Правова кваліфікація події буде надана згодом", — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у Полтаві 14-річна дівчина випала з вікна, від отриманих травм загинула на місці.

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