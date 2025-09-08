ТСН у соціальних мережах

В Одесі мати викинула з вікна свою дитину

В Одесі біля гуртожитку виявили тіло немовляти. Поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Дитина загинула

Сьогодні, 8 вересня, в Одесі 39-річна жінка викинула з вікна багатоповерхівки свою дитину.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

«До поліції надійшло повідомлення від завідувачки одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції», — йдеться у повідомленні відомства.

Попередньо правоохоронці встановили, що 39-річна мати викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки.

Що стало причиною — наразі з’ясовують слідчі. Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Прикарпатті 32-річна горе-мати підозрюється у вбивстві власної трирічної дитини. У квартирі поліцейські, яких викликала сусідка, виявили тіло дівчинки 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала.

