В Одесі мати викинула з вікна свою дитину
В Одесі біля гуртожитку виявили тіло немовляти. Поліція з’ясовує всі обставини трагедії.
Сьогодні, 8 вересня, в Одесі 39-річна жінка викинула з вікна багатоповерхівки свою дитину.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
«До поліції надійшло повідомлення від завідувачки одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції», — йдеться у повідомленні відомства.
Попередньо правоохоронці встановили, що 39-річна мати викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки.
Що стало причиною — наразі з’ясовують слідчі. Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, на Прикарпатті 32-річна горе-мати підозрюється у вбивстві власної трирічної дитини. У квартирі поліцейські, яких викликала сусідка, виявили тіло дівчинки 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала.