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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Одесі мати з донькою працювали на РФ: які завдання вони виконували

СБУ повідомила про підозру жінці, яка разом з донькою виконувала диверсії.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Підозрювані в підпалах

Підозрювані в підпалах / © СБУ

В Одесі Служба безпеки України спільно з поліцією викрили 13-річну дівчину та її 58-річну матір, які виконували завдання російських спецслужб.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, підлітка завербували через один із месенджерів. Дівчинка погоджувала з куратором об’єкти для підпалу, а після виконання завдань надсилала звіти у відеоформаті. На початку липня дівчина підпалила релейну шафу на об’єкті Укрзалізниці, а невдовзі отримала нову вказівку — знищити автомобіль Volkswagen військової, який використовувався для перевезення поранених. До цієї акції вона залучила власну матір.

«Замість того, щоб відмовити доньку, жінка погодилася на злочин. Уночі родичі в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі обраний транспортний засіб», — йдеться в повідомленні.

Жінці вже повідомлено про підозру за статтею щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Дівчину передано органам опіки — щодо неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.

Спалена релейна шафа / © СБУ

Спалена релейна шафа / © СБУ

Спалена автівка / © СБУ

Спалена автівка / © СБУ

Нагадаємо, в Києві СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет «Нептун».

Також ми писали, що Служби безпеки України затримала у Харкові 22-річного працівника аграрного підприємства, який передавав російським спецслужбам координати позицій Сил оборони

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