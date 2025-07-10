В Одесі мати з донькою працювали на РФ: які завдання вони виконували

Підозрювані в підпалах / © СБУ

Реклама

В Одесі Служба безпеки України спільно з поліцією викрили 13-річну дівчину та її 58-річну матір, які виконували завдання російських спецслужб.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, підлітка завербували через один із месенджерів. Дівчинка погоджувала з куратором об’єкти для підпалу, а після виконання завдань надсилала звіти у відеоформаті. На початку липня дівчина підпалила релейну шафу на об’єкті Укрзалізниці, а невдовзі отримала нову вказівку — знищити автомобіль Volkswagen військової, який використовувався для перевезення поранених. До цієї акції вона залучила власну матір.

Реклама

«Замість того, щоб відмовити доньку, жінка погодилася на злочин. Уночі родичі в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі обраний транспортний засіб», — йдеться в повідомленні.

Жінці вже повідомлено про підозру за статтею щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Дівчину передано органам опіки — щодо неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.

Спалена релейна шафа / © СБУ

Спалена автівка / © СБУ

Нагадаємо, в Києві СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет «Нептун».

Також ми писали, що Служби безпеки України затримала у Харкові 22-річного працівника аграрного підприємства, який передавав російським спецслужбам координати позицій Сил оборони

Реклама