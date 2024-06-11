В Одесі медиків "швидкої" утримували в ТЦК – на підмогу приїхали колеги: подробиці скандалу (відео)

В Одесі спалахнув черговий скандал через дії військкомів. Так, 11 травня медиків швидкої допомоги утримували у ТЦК – їхні колеги влаштували біля будівлі акцію протесту.

Про це пише видання "Думська".

За даними ЗМІ, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району Одеси. Проте після прибуття бригаду примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли мобілізувати їх до армії.

Як повідомив кореспондент видання, через кілька годин фельдшерів випустили з військкомату завдяки зусиллям їхніх колег, які з'їхалися із включеними сиренами та влаштували акцію протесту.

Проте біля військкомату Одеси у цей час сталося кілька сутичок між медиками та представниками ТЦК, на кадрах також видно декількох людей у цивільному, які також брали участь в бійці.

Один із фельдшерів розповів "Думській", що вважає інцидент у ТЦК своєрідною реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.

Відомо, що працівники екстреної швидкої допомоги в Одесі вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь ясності у питанні того – чи підпадають вони під мобілізацію чи ні.

Після набрання чинності нового закону про мобілізацію, кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані, але отримали повістки та були мобілізовані до ЗСУ.

Це, на думку медиків, вкрай несправедливо з огляду на те, що поліцейські, рятувальники, енергетики отримали бронювання.

Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації. Проте їх нібито вертали назад.

"Керівництво нас просто кинуло напризволяще. Люди відчувають несправедливість та реальну небезпеку для свого майбутнього. Багато хто побоюється виходити на роботу, беруть неоплачувані відпустки, намагаються "залягти на дно". Якщо ситуація не покращає – піде шквал звільнень. За фактом йде руйнація структури міської швидкої допомоги. Ми пів року чули обіцянки, що нам забезпечать умови для нормальної роботи. Ми виїжджаємо рятувати людей! Мій колега загинув від російської ракети під час недавнього удару по санаторію – він першим приїхав на допомогу пораненим та потрапив під повторний обстріл. Чим ми гірші за працівників інших екстрених служб!?", - розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, на Харківщині сталася бійка між ТЦК та цивільними чоловіком і жінкою – що каже військкомат про скандальне відео.

Читайте також провідні новини дня:

Увага! Відео 18+