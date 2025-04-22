В Одесі мешканці оговтуються від шоку після атаки дронів: чимало квартир пошкоджено

Атака на Одесу / © Facebook/Геннадій Труханов

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Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Мешканці оговтуються від шоку.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зранку буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення.

Російська атака на Одесу 22 квітня / © Facebook/Геннадій Труханов Російська атака на Одесу 22 квітня / © Facebook/Геннадій Труханов Російська атака на Одесу 22 квітня / © Facebook/Геннадій Труханов Російська атака на Одесу 22 квітня / © Facebook/Геннадій Труханов Російська атака на Одесу 22 квітня / © Facebook/Геннадій Труханов Російська атака на Одесу 22 квітня / © Facebook/Геннадій Труханов

Крім того, на допомогу людям прийдуть партнери — громадські та благодійні організації, які надаватимуть набори для тимчасового закриття віконних отворів.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня на Київщині пролунали вибухи: працювали сили ППО.