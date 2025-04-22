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В Одесі мешканці оговтуються від шоку після атаки дронів: чимало квартир пошкоджено
Внаслідок ворожого удару по густонаселеному району Одеси постраждали житлові будинки, спалахнула пожежа.
Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
Мешканці оговтуються від шоку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Зранку буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення.
Крім того, на допомогу людям прийдуть партнери — громадські та благодійні організації, які надаватимуть набори для тимчасового закриття віконних отворів.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня на Київщині пролунали вибухи: працювали сили ППО.