В Одесі молодик зґвалтував жінку на очах безпорадного знайомого

До обрання запобіжного заходу зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
В Одесі жінка прийшла до сусіда, який пересувається на інвалідному візку. Вона вже декілька років ним опікується. Але її зґвалтував нетверезий гість чоловіка.
Про це повідомили у поліції.
На жінку несподівано накинувся 24-річний молодик, схопив її за горло і зґвалтував. Господар оселі намагався захистити постраждалу, проте завадити не зміг.
Звільнившись, одеситка вибігла на вулицю. Її крики про допомогу почули випадкові очевидці. Вони відразу ж повідомили про подію поліцейських, а ті затримали правопорушника у сквері неподалік. Свій вчинок правопорушник пояснив дією алкоголю.
Фігуранту оголосили підозру в зґвалтуванні за ч.1 ст.152 Кримінального кодексу України. За такий злочин законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Нагадаємо, що в Одесі 21-річну дівчину, яка поверталась з роботи, зґвалтував та пограбував чоловік.