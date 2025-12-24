В Одесі море вкрилося плямами, на узбережжі виявили загиблих птахів: що відомо

Одеса / © УНІАН

В Одесі на узбережжі фіксують плями, схожі на нафтові. На пляжах виявлено загиблих птахів.

Про це повідомляє голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Мешканці розповідають, що в повітрі стоїть стійкий запах масла.

Що каже влада

Як повідомляється, в районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові. На узбережжі також виявлено загиблих птахів.

«Поки що їх розмір та походження встановлюються», — пише Лисак.

Ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце вже виїхали представники:

Державної екологічної інспекції;

КП «Узбережжя»;

КУ «Рятівно-водолазна служба»;

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Інформацію обіцяють надати та уточнити після отримання висновку фахівців.

Очевидці розповіли, що качки, яких викинуло на берег, не можуть встати на лапи. Небайдужі люди намагаються врятувати тих, які вижили.

Раніше до Чорного моря потрапило близько 10 тонн нафтопродуктів.

«Площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі внаслідок витоку поблизу Новоросійська, за останніми даними, становить близько 350 квадратних кілометрів. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн», — наголосив він.