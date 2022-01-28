Погода 25 січня вказує на те, яким буде грудень / Pexels

В Одесі морози відступають: якою буде погода 28 січня

В Одесі морози відступають: якою буде погода 28 січня

Синоптики обіцяють незначне потепління у регіоні.

Сьогодні, 28 січня, в Одесі та області прогнозують потепління.

Про це повідомили в пресслужбі Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

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В Одесі буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують невеликі опади. Також очікується ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

В Одеській області очікується хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 1-2 км, ожеледиця.

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Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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