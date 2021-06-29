В Одесі мотоцикліст ледь не збив вагітну: жінку госпіталізували до пологового

В Одесі мотоцикліст ледь не збив вагітну: жінку госпіталізували до пологового

Порушник намагався втекти, щоб уникнути відповідальності.

В Одесі 26-річний мотоцикліст, рухаючись вулицею Генуезька, почав обганяти автомобілі та виїхав на нерегульований пішохідний перехід. У цей час переходом йшла вагітна жінка, яку водій мотоцикла зачепив транспортним засобом.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, порушник навіть не зупинився на місці події та, щоб уникнути відповідальності, намагався втекти. Правоохоронці наздогнали його та склали адміністративні матеріали.

Для надання медичної допомоги потерпілу доставили до пологового будинку.

Нагадаємо, у Львівської області мотоцикл на швидкості врізався в трактор. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці трагедії.

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