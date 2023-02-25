В Одесі на хабарі "погорів" начальник митної лабораторії – його затримали під час отримання грошей

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання грошей.

Служба безпеки України викрила на корупції начальника Одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів. За хабарі він обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться до України.

Крім цього, він "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи. За кожне "позачергове" дослідження посадовець вимагав $300 дол.

Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію до України.

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Нагадаємо, СБУ затримала "смотрящого" за Кривим Рогом, який майже 10 років тероризував мешканців міста. Неодноразово засуджений кримінальний авторитет причетний до численних фактів обкладання "даниною" представників малого та середнього бізнесу.

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