В Одесі на людному пляжі знайшли ворожу міну - оголошено евакуацію (відео)

В Одесі у неділю, 20 серпня, на пляжі "Ланжерон" знайшли предмет, схожий на ворожу міну.

Про це пишуть та публікують відео місцеві телеграм-канали.

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Через загрозу вибуху правоохоронці оголосили евакуацію.

Як видно на кадрах, пляж досить людний відпочивальниками. Правоохоронець у гучномовець попереджає одеситів та інших гостів про небезпеку: "Предмет, схожий на міну. Не наражайте себе та своїх рідних на небезпеку".

Однак не усі серйозно поставилися до небезпечного інциденту. Видно, як одні відпочивальники налякані та збираються йти із пляжу, а деякі - не планують переривати свій відпочинок.

В Одесі на пляжі знайшли міну, оголошено евакуацію

Нагадаємо, що у Румунії поблизу курорту вибухнула міна.

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