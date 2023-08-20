В Одесі на людному пляжі знайшли ворожу міну - оголошено евакуацію (відео)

Через загрозу вибуху правоохоронці оголосили евакуацію.
В Одесі у неділю, 20 серпня, на пляжі "Ланжерон" знайшли предмет, схожий на ворожу міну.
Про це пишуть та публікують відео місцеві телеграм-канали.
Через загрозу вибуху правоохоронці оголосили евакуацію.
Як видно на кадрах, пляж досить людний відпочивальниками. Правоохоронець у гучномовець попереджає одеситів та інших гостів про небезпеку: "Предмет, схожий на міну. Не наражайте себе та своїх рідних на небезпеку".
Однак не усі серйозно поставилися до небезпечного інциденту. Видно, як одні відпочивальники налякані та збираються йти із пляжу, а деякі - не планують переривати свій відпочинок.
Нагадаємо, що у Румунії поблизу курорту вибухнула міна.
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