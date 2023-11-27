В Одесі на одній з котелень впала труба заввишки понад 100 метрів

Внаслідок сильного вітру в Одесі на одній з районних котелень великої потужності сталася аварія.

Впала труба заввишки понад 100 метрів.

Про це у соцмережах заявив очільник Одеси Геннадій Труханов.

“Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати» - зазначив мер Геннадій Труханов.

Зауважимо, що в Одесі 11 великих котелень. Станом на сьогодні генераторами забезпечені всі малі котельні. Є декілька котелень, які потребують генераторів великої потужності - понад 3 МВт. Постачання електроенергії наразі нестабільне. НЕК Укренерго інформує, що через пошкоджені мережі деякі напрямки вийшли із ладу.

“Над цією проблемою вже працюють фахівці. До стабілізації ситуації з електропостачанням районні котельні будуть відключені для збереження обладнання. На дорогах працює техніка”, – йдеться у повідомленні посадовця.

Нагадаємо, що дорожники підготувалися до негоди: понад 250 одиниць спецтехніки працюють на вулицях Києва.

Додамо, що раніше ми повідомляли, що українців попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.

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