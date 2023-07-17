На пляжі Одеси виявили два вибухонебезпечних предмети.

В Одесі на пляжі у Пересипському районі 16 липня виявили два вибухонебезпечних предмети.

Про це повідомила Патрульна поліція Одеської області.

"Море й надалі несе небезпеку. Вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю і здоров’ю жителів регіону. Так вчора, на одному з пляжів Пересипського району було виявлено два предмети, схожі на снаряди", - йдеться у повідомленні.

В Одесі на пляж винесло боєприпаси. / Фото: facebook.com/Патрульна поліція Одеської області

В Одесі на пляж винесло боєприпаси. / Фото: facebook.com/Патрульна поліція Одеської області

На місце одразу викликали вибухотехніків та слідчих.

Правоохоронці також нагадали, що у разі виявлення небезпечного предмета забороняється торкатися і пересувати його, користуватися поряд із ним засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, заливати його рідинами, засипати грунтом або чимось накривати.

Нагадаємо, окупанти пригрозили помстою за Кримський міст – під прицілом Одеса та Миколаїв.

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